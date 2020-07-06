Кулеба раскрыл стратегию освобождения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно говорил, что Украина не будет требовать от России компенсацию за Крым. Теперь он объяснил стратегию возвращения полуострова – нужно создать такие условия, чтобы Россия захотела начать переговоры о деоккупации.

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Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

По его словам, Россия всячески будет избегать любых переговоров относительно освобождения полуострова, поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе.

"(Нужно. – Ред.) подтолкнуть к деоккупации, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу. Но как раз тот факт, что россияне рассказывают о Крыме, как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать. Если бы он был действительно закрыт, то Россия бы об этом не говорила", – сказал Кулеба.

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Также министр считает, что нельзя вводить в минские переговоры еще и вопрос деоккупации полуострова, поскольку это заблокирует процесс и по Донбассу, и по Крыму.

"Мы на всех уровнях – и в МИД, и в ОП (Офис президента) – постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их "разогреваем" к следующим шагам", – объяснил глава МИД Украины.

Напомним, на днях замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказывала о переговорах по деоккупации Крыма. По ее словам, вскоре будет представлена комплексная стратегия по деоккупации и реинтеграции украинского полуострова.

Что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов – смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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