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Кулеба рассказал, будут ли онлайн-переговоры "Нормандской четверки"

10 апреля, 10:47

Сергей Мартынец

Стороны переговоров пока даже не определились с датой саммита

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока не обсуждается проведение "нормандского саммита" с участием лидеров стран в онлайн-режиме. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, для начала нужно иметь дату новых "нормандских" переговоров и только потом определить их формат.

"Вариант проведения "нормандского саммита" в онлайн-режиме пока что предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трех стран – России, Франции и Германии – на проведение такого саммита. Когда мы поймем дату, когда этот саммит сможет состояться, после этого мы перейдем к обсуждению того, в каком формате он может быть проведен", – сказал Кулеба.

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Как известно, коронавирус уже сорвал встречи советников лидеров государств "нормандского формата", берлинский "нормандский саммит" в последнее время исчез из повестки дня участников переговоров. Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава Офиса президента Андрей Ермак называл условие для проведения "нормандского саммита". Он также отмечал, что не все зависит от Украины – Россия, к сожалению, не придерживается взятых на себя обязательств.

В свою очередь политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что коронавирус поставил на паузу переговоры по Донбассу. До осени вряд ли состоятся переговоры лидеров стран "нормандского формата", считает эксперт.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры Нормандская четверка Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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