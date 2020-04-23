Кулеба: Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН

В начале апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу, которая предполагала механизм для снятия международных санкций. 22 апреля Россия снова попыталась продвинуть подкорректированный документ, но и здесь украинская сторона его заблокировала. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции и под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 попытаться "размыть" санкционный режим.
"22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. Как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это – наша последовательная политика", – сказал Кулеба.
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Министр пообещал, что Украина и дальше будет блокировать все попытки Москвы разрушить санкционный режим. Он отметил, что для эффективной борьбы мира с пандемией не нужны политизированные резолюции.
Отметим, что обычно Россия всегда блокирует невыгодные для нее резолюции в ООН, например, по Сирии, Донбассу, Крыму. А теперь россиянам "прилетела ответка".
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба заявлял, что для России настал оптимальный момент, чтобы убраться из Украины. По его словам, у России сейчас своих проблем достаточно из-за коронавируса.
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