Кулеба: Украина заблокировала еще одну резолюцию России в ООН

В начале апреля Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу, которая предполагала механизм для снятия международных санкций. 22 апреля Россия снова попыталась продвинуть подкорректированный документ, но и здесь украинская сторона его заблокировала. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции и под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 попытаться "размыть" санкционный режим.

"22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась. Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию. Она прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу. Как и несколько недель назад, Украина стала двигателем группы стран, которые помешали российским манипуляциям в ООН. Это – наша последовательная политика", – сказал Кулеба.

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Министр пообещал, что Украина и дальше будет блокировать все попытки Москвы разрушить санкционный режим. Он отметил, что для эффективной борьбы мира с пандемией не нужны политизированные резолюции.

Видео: МИД Украины

Отметим, что обычно Россия всегда блокирует невыгодные для нее резолюции в ООН, например, по Сирии, Донбассу, Крыму. А теперь россиянам "прилетела ответка".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Дмитрий Кулеба заявлял, что для России настал оптимальный момент, чтобы убраться из Украины. По его словам, у России сейчас своих проблем достаточно из-за коронавируса.

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