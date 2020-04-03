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Украина заблокировала резолюцию России в ООН по коронавирусу: названа причина

3 апреля, 10:35

Сергей Мартынец

Пока мир страдает от пандемии, Москва рассчитывала избавиться от санкций

Украина помешала России избавиться от санкций из-за коронавируса, заблокировав российский проект резолюции на Генассамблее ООН по борьбе с пандемией. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская сторона заблокировала инициированный Россией проект резолюции "Декларация солидарности Объединенных наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)".

"В тексте за этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности – запуск процесса отмены международных санкций. Ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий. На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", – заявил Кулеба.

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Дипломат объяснил, что Украина поддерживает каждое адекватное международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом.

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", – резюмировал глава МИД Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса. В документе страны ООН призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии".

Также на днях в МИД Украины заявляли в связи с продолжением боевых действий на востоке страны, что Россия воспринимает коронавирус как благоприятное время для эскалации на Донбассе. Киев также отмечает, что оккупированные территории закрыты для международных организаций, вследствие чего жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия ООН резолюция санкции коронавирус Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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