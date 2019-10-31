Кулеба возглавил комиссию по интеграции Украины в НАТО: Климпуш-Цинцадзе уволена

Назначение вице-премьера произошло в день визита в Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Документ датирован 30 октября – в этот день начался двухдневный визит в Украину главного Североатлантического совета. Делегацию возглавляет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Этим же документом президент лишил соответствующих обязанностей народного депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Как следует из утвержденного состава комиссии (документ прилагается к указу), экс-вице-премьера вовсе из нее исключили.

В то же время, в комиссию вошли замминистра иностранных дел Егор Божок, его коллеги из МинВОТ и Минцифры Алексей Ильяшенко и Валерия Ионан, замглавы ГСЧС Руслан Билошицкий, заместитель председателя Нацполиции Владимир Кондратюк и другие.

Мы также писали, что 31 октября президент Владимир Зеленский на заседании Комиссии Украина – НАТО предложил альянсу усилить сотрудничество, в частности в Черноморском регионе.

Напомним, что на прошлой неделе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк посетил встречу министров обороны НАТО с партнерами по операции в Афганистане, после которой рассказал, что в отношениях с альянсом Украина перешла от получения помощи от блока к обмену опытом с союзниками.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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