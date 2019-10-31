Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25
27,76

Кулеба возглавил комиссию по интеграции Украины в НАТО: Климпуш-Цинцадзе уволена

31 октября, 11:39

Назначение вице-премьера произошло в день визита в Украину генсека НАТО Йенса Столтенберга

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции страны.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Документ датирован 30 октября – в этот день начался двухдневный визит в Украину главного Североатлантического совета. Делегацию возглавляет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также: Посол-писатель: что известно о новом вице-премьер-министре Дмитрии Кулебе

Реклама

Этим же документом президент лишил соответствующих обязанностей народного депутата Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Как следует из утвержденного состава комиссии (документ прилагается к указу), экс-вице-премьера вовсе из нее исключили.

В тренде
Орбан "очень ждет" встречи с Зеленским: названа причина
Виктор Орбан

В то же время, в комиссию вошли замминистра иностранных дел Егор Божок, его коллеги из МинВОТ и Минцифры Алексей Ильяшенко и Валерия Ионан, замглавы ГСЧС Руслан Билошицкий, заместитель председателя Нацполиции Владимир Кондратюк и другие.

Мы также писали, что 31 октября президент Владимир Зеленский на заседании Комиссии Украина – НАТО предложил альянсу усилить сотрудничество, в частности в Черноморском регионе.

Напомним, что на прошлой неделе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк посетил встречу министров обороны НАТО с партнерами по операции в Афганистане, после которой рассказал, что в отношениях с альянсом Украина перешла от получения помощи от блока к обмену опытом с союзниками.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НАТО евроинтеграция указ президента Североатлантический совет Дмитрий Кулеба

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкой
Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкойПолитика
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
Первая потасовка депутатов в Раде нового созыва: появилось видео
Первая потасовка депутатов в Раде нового созыва: появилось видеоПолитика
Рябошапка просит Раду снять неприкосновенность с Дубневича: нардеп ответил
Рябошапка просит Раду снять неприкосновенность с Дубневича: нардеп ответилПолитика
Украина – НАТО: встреча Зеленского и Столтенберга, все подробности и видео
Украина – НАТО: встреча Зеленского и Столтенберга, все подробности и видеоПолитика
Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОГА юриста из Харькова
Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОГА юриста из ХарьковаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...