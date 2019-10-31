Зеленский предложил НАТО усилить сотрудничество в Черном море

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский на заседании Комиссии Украина – НАТО предложил альянсу усилить сотрудничество, в частности в Черноморском регионе.

Он поблагодарил представителей НАТО за постоянную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в том числе призывы к России вывести с украинской земли войска и прекратить войну.

Президент напомнил, что в 2018 году на саммите Украина – НАТО в Брюсселе подтвердили решение бухарестского саммита 2008 года, что Украина станет членом альянса.

"Со своей стороны мы понимаем, что только эффективные реформы являются гарантией нашего членства в альянсе. Мы готовы к трансформации Украины в соответствии стандартам НАТО и именно на это мы фокусируем наши общие усилия. Мы стремимся углубить сотрудничество для обороноспособности, усилить стойкость Украины к современным угрозам, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО", – сказал Зеленский.

Президент надеется, что комплексный пакет помощи Украине, принятый в 2016 году, будет расширен дополнительными проектами.



"Рассчитывает ускорить процесс достижения Вооруженными силами совместимости с силами альянса. Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Украина готова для перехода на новый уровень сотрудничества. Мы также заинтересованы усилить взаимодействие на восстановление стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Мы рассчитываем на поддержку предложений Украины о практических шагах по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года. Нам необходимо совместно усиливать возможности ВМС Украины в этом важном для нас регионе", – добавил глава государства.

Видео: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 октября в Одессу прибыла делегация альянса во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал запуск новой инициативы во взаимодействии НАТО с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

"Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени его адаптируем, корректируем, дополняем и меняем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных областях, и в частности в области сил и средств военно-морского флота. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы сотрудничества, сделав их более упорядоченными", – говорил он.

Напомним, на днях министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр рассказывал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

Все подробности в спецтеме Визит Столтенберга в Украину

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