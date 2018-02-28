Курц перед встречей с Путиным озвучил позицию Австрии по Украине и санкциям против РФ

Долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против России, считает австрийский канцлер

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает неприемлемой ситуацию на Донбассе и заявил, что санкции с России могут быть сняты только после выполнения Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу".

По его словам, Австрия обеспокоена напряженными отношениями между Россией и Западом и мир в Европе, по его мнению, возможен только с Россией.

"Моя встреча с президентом Владимиром Путиным, в первую очередь, направлена на обсуждение того, как мы можем восстановить доверие. Мы также обсудим такие вопросы, как отношения между Россией и ЕС в целом, конфликт в Украине и вокруг нее, а также ситуацию в Сирии. Я убежден, что долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против России", – заявил Курц.

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Во время визита на Донбасс в прошлом году он увидел неприемлемую ситуацию с насилием.

"Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года, я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций. Неприемлемым является и наблюдаемый уровень насилия там. По-прежнему очень важно, чтобы все стороны полностью соблюдали Минские соглашения и строго соблюдали режим прекращения огня, приверженность которому они неоднократно подтверждали. С этой точки зрения, мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) играет важную роль в деле наблюдения за режимом прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации конфликта. Более того, ОБСЕ и ее Трехсторонняя контактная группа продемонстрировала свою важнейшую посредническую роль в переговорах о прекращении огня", – рассказал канцлер Австрии.

В то же время Курц подчеркнул, что Австрия поддерживает санкции против России и отменены они могут только после выполнения ею Минских соглашений.

"Россия – важный сосед для Европейского союза. И развитие диалога между Россией и ЕС по различным вопросам, начиная от внешней политики и заканчивая правами человека и гражданским обществом, является нашим общим интересом. В этой связи важно отметить встречи между верховным представителем ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении России, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг нее посредством выполнения Минских соглашений. В этой связи, нам необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС", – добавил он.

Ранее Себастьян Курц рассказывал во время визита президента Петра Порошенко в Вену, что у Австрии есть экономический интерес к Украине. Канцлер также выразил поддержку стремлению Киева обеспечить мир на Донбассе.