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"Курс молодого бойца" в Трускавце: как депутаты "Слуги народа" будут проходить обучение

26 июля, 16:41

Президент Киевской школы экономики объяснил выбор места обучения и рассказал о распорядке дня

Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Фото: facebook.com/sluganarodu.official.

Депутатов "Слуги народа" будут учить в Киевской школе экономики (KSE), а сам курс будет проходить в Трускавце в течение семи дней. Об этом сообщил в Facebook почетный президент KSE, первый замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов.

Он пообещал, что обучение новоизбранных нардепов будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут обрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже в это время участники будут выполнять задания от преподавателей", – рассказал Милованов.

Ориентировочный распорядок дня:

  • 07:30 – 08:30 завтрак;
  • 08:30 – 10:00 блок 1 (основная программа);
  • 10:00 – 10:20 перерыв 1;
  • 10:20 – 11:50 блок 2 (основная программа);
  • 12:00 – 13:00 обед;
  • 13:00 – 14:30 блок 3 (основная программа);
  • 14:30 – 14:50 перерыв 2;
  • 14:50 – 16:20 блок 4 (основная программа);
  • 16:20 – 16:40 перерыв 3;
  • 16:40 – 18:00 блок 5 (факультативная программа);
  • 18:00 – 19:00 ужин;
  • 19:00 – 21:30 блок 6 (вечерняя программа).

"Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты". Почему Трускавец? Потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых. При выборе места для обучения мы столкнулись с препятствием: несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои учения крупные международные и украинские компании", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Таким образом, от партии-победителя в парламент проходят 124 народных депутата. Еще 130 мест в парламенте партия получила в мажоритарных округах. Всего у политической силы в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней о списке народных депутатов от "Слуги народа" в новой Раде.

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Тег депутаты, трускавец, обучение, Милованов, слуга народа

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