Латиноамериканская страна открыла для Украины безвиз

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизовых с 22 странами

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизе с Колумбией.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Carlos Holmes Tru", – написал Пристайко на своем аккаунте в Твиттер в ночь на среду.

Глава МИД отметил, что продолжает работу в Нью-Йорке.

Ранее Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной- Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.

Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.

Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.

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