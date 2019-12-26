Лавров назвал главное условие для прекращения войны на Донбассе

В МИД РФ призывают к выполнению "нормандских договоренностей", хотя сами их продолжают нарушать

/ Фото: МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственный способ установить мир на Донбассе – это прямые переговоры Киева с главарями боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР". Об этом он заявил в интервью одному из российских СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД.

По его словам, после прихода к власти в Украине Владимира Зеленского появился прогресс в урегулировании конфликта

"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса. Благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате". Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтернативность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы", – сказал Лавров.

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Российский министр отмечает, что теперь важно воплотить в жизнь все эти договоренности. В то же время он снова выдвигает неприемлемые для Киева условия.

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"Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском. Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира на Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами", – подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский четко заявлял – Украина не разговаривает с боевиками. Во время своего участия в "Свободе слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заверил, что ни он, ни официальные лица не будут вести переговоры с "Л/ДНР".

Видео: телеканал "Украина"

Говоря о выполнении договоренностей по итогам саммита в Париже, стоит вспомнить, что Путин согласился на полное прекращения огня на Донбассе, однако уже прошло почти три недели, а контролируемые Россией боевики и российские снайпера не прекращают стрелять и убивать людей.

В этом же контексте стоит вспомнить Минские соглашения, на выполнении которых так настаивает Москва. Первые пункты документа предполагают прекращение огня на фронте, вывод российских войск и разоружение боевиков. Ничего этого Россия уже не первый год не выполняет.

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