Лавров сделал новое заявление по Минским соглашениям

Москва не выполняет договоренности и традиционно пытается в этом обвинить Киев

/ Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров настаивает на полном выполнении Минских соглашений для урегулирования развязанного Россией конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что в согласованных выводах саммита в "нормандском формате" в Париже первым делом указывается приверженность сторон к выполнению минского документа. Он напомнил, что также в коммюнике говорится об обмене пленными, работе над особым статусом Донбасса и внедрении "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

"Все это – конкретные шаги к выполнению Минских договоренностей. Но президент России Владимир Путин сказал, что после возвращения в Киев члены украинской делегации, начиная от президента В.А.Зеленского и министра иностранных дел В.В.Пристайко, не говоря уже о кулуарно присутствовавшем там министре внутренних дел А.Б.Авакове, стали делать заявления, которые, по сути дела, перечеркивают все, о чем записано в этой бумаге. Кстати, началось это еще в Париже. Это был очень показательный момент, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", – сказал Лавров.

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Отметим, если вспомнить итоговые договоренности лидеров "Нормандской четверки" в Париже, то Путин согласился на полное прекращения огня на Донбассе, однако уже прошло две недели, а контролируемые Россией боевики и российские снайпері не прекращают стрелять и убивать людей.

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В этом же контексте стоит вспомнить и первые пункты Минских соглашений, которые предполагают прекращение огня на фронте, вывод российских войск и разоружение боевиков. Ничего этого Россия уже не первый год не выполняет.

А тем временем Киев намерен изменить некоторые положения Минских соглашений, хотя пока непонятно, что конкретно изменится. Так, например, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, который также должен каким-то образом повлиять на Минские договоренности.

Выступление Зеленского на пресс-конференции по итогам "нормандских переговоров":

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