Лавров прокомментировал идею Зеленского включить США в "нормандский формат"

Российский министр после переговоров в в Германии с Маасом сделал заявление о переговорах по Донбассу

Фото: AFP

Недавно состоялась встреча в "нормандском формате", но в Украине хотят расширить его новыми участниками, например, США, что злит Москву. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспективы подключения американцев. Об этом он заявил на пресс-конференции в немецком городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

По его словам, нынешний формат с Францией, Германией, Россией и Украиной имеет шанс сдвинуться с мертвой точки и без новых участников.

"Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю – экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства (Британии) к "нормандскому формату", на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии. Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", – сказал Лавров.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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