Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров

Хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и, возможно, в присутствии новых участников возможна не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов. Об этом он сказал журналистам.

Также он ответил на вопрос прессы относительно предложения Зеленского провести встречу в присутствии участников "нормандской четверки" и президента США.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата. Но, во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны. В третьих, я не знаю, как реагируют (на это приглашение) другие участники предложенного формата", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В то же время участник "нормандского формата" приветствовал предложение Зеленского – во Франции по этому поводу сделали заявление. Во французском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "нормандские" встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение цели по урегулированию конфликта на Донбассе.

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