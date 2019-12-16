Префекты с особым заданием: что значит законопроект Зеленского по децентрализации

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации (№2598), которым, среди прочего, предполагается появление в Украине префектов, а также гарантии защиты территориальной целостности от незаконных решений властей на местах.

"Целью предлагаемых изменений является укрепление конституционно-правовых основ местного самоуправления, повышение эффективности системы местного самоуправления, способной обеспечить оптимальные условия для реализации прав и свобод человека на уровне общины, округа и области, содействие дальнейшему развитию форм непосредственной демократии и децентрализации власти, доступности и качества предоставления административных услуг, создание предпосылок устойчивого развития территорий. Предложенные изменения соответствуют установленной в статье 2 Конституции Украины унитарной форме государственного устройства", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Каким будет местное самоуправление

Законопроектом меняются отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины. Документом урегулируется вопрос порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории. Отмечается, что изменение границ и переименования осуществляются с учетом мнения их жителей.

Зеленский предлагает, чтобы на конституционном уровне было закреплено право общины на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом. Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружной/областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, представляют и реализуют совместные интересы общин округа, области. Окружной/областной совет назначает и освобождает главу исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

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Законопроектом предлагает наделить правом голоса на выборах главы общины, депутатов совета общины жители данной общины, которые там постоянно проживают и достигли 18 лет. В то же время предусмотрено сокращение срока полномочий главы общины, депутатов совета общины, окружного и областного советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года. Избрание председателя окружного и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружного и областного советов составляет один год.

В материальном и финансовом плане местное самоуправление распространяется на землю, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты коммунальной собственности общины; объекты совместной собственности общин, находящихся в управлении окружных/областных советов; местные налоги и сборы и другие доходы местных бюджетов.

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В то же время предлагается определить, что государство обеспечивает соразмерность финансовых ресурсов и полномочий органов местного самоуправления, определенных Конституцией и законами Украины, а изменение компетенции органа местного самоуправления осуществляется с одновременными соответствующими изменениями в распределении финансовых ресурсов.

Разграничение полномочий между органами местного самоуправления общин, округов, областей определяется законом на основе принципа субсидиарности.

Стоит отметить, что децентрализация в Украине не затронет компетенцию центральных органов власти и силовых структур в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека.



В Украине могут появиться префекты

Законопроектом предлагается введение в Украине префектов с целю административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов. Префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению Кабмина.

Важной компетенцией префекта будет приостановление действия актов местного самоуправления в случае их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд. В случае принятия председателем общины, советом общины, окружным/областным советом акта, который не соответствует Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент Украины по представлению префекта приостанавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный суд, временно останавливает полномочия органов местного самоуправления и назначает временного государственного уполномоченного.

В случае признания Конституционным судом акта местных органов власти таким, что не соответствует Конституции, Верховная Рада по представлению президента досрочно прекращает полномочия председателя общины, совета общины, окружного/областного совета и назначает внеочередные выборы в определенном законом порядке.

"Предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии и позволят обеспечить дееспособность местного самоуправления и построить эффективную систему территориальной организации власти в Украине", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский рассказывал о планах внести изменений в Минские соглашения, касающиеся децентрализации. По его словам, Украина полностью выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, и проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано в 2015 году.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак называла срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ (объединенных территориальные общины). По данным министра, на сегодня более 6 тысяч общин в Украине еще не объединились.

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