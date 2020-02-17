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Лавров: Встреча "Нормандской четверки" состоится только при одном условии

17 февраля, 13:44

Москва называет условие, которое сама же и нарушает

/ Фото: kremlin.ru

Новая встреча лидеров государств "Нормандской четверки" возможна только после выполнения договоренностей, достигнутых на прошлом саммите в Париже. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он традиционно обвинил Киев "в нежелании" выполнять договоренности. Российский министр пожаловался на отказ украинских властей вести прямой диалог с боевиками.

"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем. Было согласовано разведение только в трех конкретных населенных пунктах. Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются, мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться", – сказал Лавров.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что необходимо не только решать договоренности парижского саммита, но и готовить новые конкретные решения по Донбассу.

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"Поэтому, когда мы слышим заявления коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того", – подчеркнул Лавров.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Также президент дал понять, что Киев готов к диалогу с мирными людьми Донбасса, но не с боевиками.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс Нормандская четверка Сергей Лавров

Источник: Интерфакс

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