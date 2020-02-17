Лавров: Встреча "Нормандской четверки" состоится только при одном условии

/ Фото: kremlin.ru

Новая встреча лидеров государств "Нормандской четверки" возможна только после выполнения договоренностей, достигнутых на прошлом саммите в Париже. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он традиционно обвинил Киев "в нежелании" выполнять договоренности. Российский министр пожаловался на отказ украинских властей вести прямой диалог с боевиками.

"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем. Было согласовано разведение только в трех конкретных населенных пунктах. Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются, мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться", – сказал Лавров.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что необходимо не только решать договоренности парижского саммита, но и готовить новые конкретные решения по Донбассу.

"Поэтому, когда мы слышим заявления коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того", – подчеркнул Лавров.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Также президент дал понять, что Киев готов к диалогу с мирными людьми Донбасса, но не с боевиками.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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