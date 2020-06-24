"Лед тронулся": Верещук анонсировала встречу Зеленского с премьером Венгрии

В Слуге народа уверены, что у Украины есть шанс наладить отношения с Венгрией

Между Киевом и Будапештом намечается "оттепель" и диалог выходит на новый уровень – вскоре президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Скажу так, лед тронулся (в отношениях Украины и Венгрии. – Ред.) Так, как было, не должно быть. Они наши соседи, и политика добрососедства должна превалировать", – сказала она.

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Верещук отметила, что "уже на самом высоком уровне вскоре состоится встреча президента Зеленского и премьера Виктора Орбана".

"Во-первых, это нужно нам, потому что они наши соседи и члены евроатлантического сообщества. Как вы знаете, там решения принимаются консенсусом. Они нас заблокировали в комиссии Украина-НАТО, они (Венгрия. – Ред.) не давали нам продвигаться, быть эффективными. Хотя, как мы видим недавние события, мы получили особый статус НАТО – и венгры нам не помешали. Это указывает на то, что они готовы сотрудничать и разговаривать. Теперь от нас зависит, в чем мы готовы уступить, и где те красные линии, которые мы не готовы перейти", – рассказала нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был с визитом в Будапеште, где он передал своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто приглашение для Виктора Орбана посетить Украину.

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

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