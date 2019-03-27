LIMA-2019: стали известны итоги переговоров Украины и Турции по обороне

Во встрече участвовал гендиректор "Укроборонпрома" и глава профильного комитета Турции

Беспилотник Bayraktar TB2. Фото: president.gov.ua

LIMA-2019: стали известны итоги переговоров Украины и Турции по обороне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc2/4a7/5c9bc24a77845.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc2/4a7/5c9bc24a77845.jpeg 2019-03-27T20:45:00+02:00 Политика Во встрече участвовал гендиректор "Укроборонпрома" и глава профильного комитета Турции

Делегации Украины и Турции договорились углублять взаимовыгодное сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Об этом 27 марта сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Переговоры состоялись во время международной выставки военно-морской и авиакосмической промышленности LIMA-2019, которая проходит в Малайзии.

Согласно сообщению, генеральный директор "Укробонпрома" Павел Букин и посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло встретились с председателем Комитета по оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром и послом Турции в Малайзии Мерве Кавакчи.

По данным госконцерна, стороны обсудили текущее состояние многочисленных двусторонних проектов в сфере военно-технического сотрудничества и договорились, что будут оказывать максимальное содействие и уделять наивысший приоритет уже существующим и запланированным проектам.

Напоминается также, что сейчас турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и других сферах.

Ранее сообщалось, что во время выставки состоялись встречи с ключевыми партнерами Украины, которые рассматривают возможность замены российской техники и комплектующих в связи с многочисленными санкциями против страны-агрессора.

В марте турецкие оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 успешно прошли испытания в небе Украины. В них участвовал также президент Петр Порошенко.

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