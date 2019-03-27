LIMA-2019: стали известны итоги переговоров Украины и Турции по обороне
Во встрече участвовал гендиректор "Укроборонпрома" и глава профильного комитета Турции
Делегации Украины и Турции договорились углублять взаимовыгодное сотрудничество в сфере оборонной промышленности.
Об этом 27 марта сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".
Переговоры состоялись во время международной выставки военно-морской и авиакосмической промышленности LIMA-2019, которая проходит в Малайзии.
Согласно сообщению, генеральный директор "Укробонпрома" Павел Букин и посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло встретились с председателем Комитета по оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром и послом Турции в Малайзии Мерве Кавакчи.
По данным госконцерна, стороны обсудили текущее состояние многочисленных двусторонних проектов в сфере военно-технического сотрудничества и договорились, что будут оказывать максимальное содействие и уделять наивысший приоритет уже существующим и запланированным проектам.
Напоминается также, что сейчас турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и других сферах.
Ранее сообщалось, что во время выставки состоялись встречи с ключевыми партнерами Украины, которые рассматривают возможность замены российской техники и комплектующих в связи с многочисленными санкциями против страны-агрессора.
В марте турецкие оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 успешно прошли испытания в небе Украины. В них участвовал также президент Петр Порошенко.
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