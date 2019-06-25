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Линкявичюс посоветовал Украине не выходить из ПАСЕ

25 июня, 11:03

Украинская делегация после возвращения россиян рассматривает вопрос о выходе из Ассамблеи

Линас Линкявичюс
Линас Линкявичюс. Фото: Сегодня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, после решение ПАСЕ об отмене механизма санкций и возвращения России, призвал украинскую делегацию не выходить из парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине. Надо участвовать, защищать свою позицию, выдвигать аргументы. Иначе будет не с кем вести дискуссию", – сказал он.

Линкявичюс также намекнул, что выход из Совета Европы может поставить под угрозу европейские стремления Украины.

"Прямой зависимости нет, но это одно из условий на пути в ЕС, поэтому бойкотировать или уйти из ПАСЕ было бы рискованно", – подчеркнул глава МИД Литвы.

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Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.


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Тег Россия, Украина, Совет Европы, линкявичюс, ПАСЕ

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ТАСС

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