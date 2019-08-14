Литва и Германия готовы снять санкции с России: есть два условия

Лидеры двух стран повторили свою позицию, касательно санкций против России

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Пока Россия не выполнит Минские соглашения, а также не прекратит свою незаконную оккупацию Крыма, Запад должен сохранять санкции против Москвы.

Как сообщили в пресс-службе последнего, к такому заключению пришли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа на переговорах 14 августа в Берлине, где также обсуждалась угроза, которую газопровод "Северный поток-2" представляет интересам Украины.

Литовский лидер напомнил, что данную позицию Литва занимает уже давно.

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"Пока в Украине существует вмешательство извне, пока существует высокая напряженность, пока Крым аннексирован, с Россией очень сложно общаться на самом высоком политическом уровне", – заявил Науседа.

При этом, по его словам, необходимо сохранять экономическое и культурное сотрудничество Европы с Москвой.

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Помимо того, Науседа и Меркель договорились добиваться целей программы Восточного партнерства, выразив надежду на позитивные реформы в странах-партнерах.

Напомним, что ранее аналогичное мнение выразил и австрийский канцлер Себастьян Курц, заявив, что, если в мирном урегулировании на Донбассе будет наблюдаться прогресс, санкции Запада в отношении России могут начать постепенно ослабляться.

Кроме того, "Сегодня" сообщали об "азовских санкциях", которые Европейский Союз ввел против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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