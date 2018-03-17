Лондон заявил о новых мерах в ответ на высылку дипломатов
Мэй заявила, что Великобритания не потерпит угрозу, которой Россия подвергает британских граждан
Великобритания с союзниками и партнерами в ближайшие дни рассмотрит новые меры, которые могут быть приняты в ответ на высылку из России британских дипломатов, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в субботу, передает DW.
"Мы ни за то не потерпим угрозу, которой российское правительство подвергает жизни граждан Британии и других людей на британской территории", – сказала она.
Мэй также отметила, что Лондон ценит "огромную поддержку", которую оказывают ему "друзья и союзники со всего мира".
Как сообщалось, МИД Российской Федерации объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании. Данное решение было принято в ответ на обвинения России в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Ранее мы писали о том, что сегодня, 17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.
Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
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