Скандал по делу Скрипаля набирает обороты: Лондон решил отказаться от российского газа

Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают, заявила Мэй

Великобритания стремится меньше зависеть от российского газа и изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Важно учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают", – приводит агентство слова Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.

По ее словам, "Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от российского топлива", а также хочет "уменьшить влияние России, оказываемое посредством энергетических рынков".

Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.

Напомним, сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

14 марта Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.