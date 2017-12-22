Луценко об аресте британским судом активов Коломойского: "Наш закон не так хорош"

Генпрокурор надеется, что суд будет быстрым и идти параллельно с расследованием ГПУ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал "Сегодня" арест британским судом банковских активов Коломойского. По его словам, он надеется, что суд будет быстрым и идти параллельно с расследованием ГПУ.

Как сообщалось, 19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

"Я немного завидую британской судебной системе, которая после обоснованного заявления сначала накладывает арест на все имущество, а только потом находит доказательства для подозрения, определяет, кто является подозреваемым, а затем подает обвинения в суд. В нашей системе, к сожалению, мы сначала должны собрать все документы, найти доказательства для подозрения и только потом идем арестовывать то, что давно уже, как правило, сбежало из страны. Таков наш не совсем хороший закон. Поэтому мы надеемся на то, что лондонский суд будет более быстрым и идти параллельно с нашим расследованием", – отметил Луценко.

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Накануне на всемирный арест счетов Коломойского отреагировали в НБУ. По мнению Нацбанка, этот иск – хорошая новость для налогоплательщиков в Украине и украинской экономики. Также Национальный банк уверен, что Высокий суд Лондона рассмотрит дело справедливо, беспристрастно и прозрачно.

Напомним, ранее также Министерство финансов приветствовало приказ Лондонского суда об аресте активов экс-владельцев ПриватБанка по всему миру.

Ранее "Приватбанк" обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Как известно, 21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации "Приватбанка".

Владельцы евробондов "Приватбанка" потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с "Приватбанком" лицами.

Напомним, летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.