Из Аграрного фонда было украдено средств на 2 млрд грн, говорит генпрокурор

/ Фото: Facebook

Луценко объяснил, почему Генпрокуратура снова вызвала Гонтареву по "делу Курченко" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-06T21:43:36+03:00 Политика Из Аграрного фонда было украдено средств на 2 млрд грн, говорит генпрокурор

При вызове в Генпрокуратуру Валерии Гонтаревой, в прошлом – главы Национального банка, совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, которых подозревают в причастности к т.наз. "делу Курченко", т.е. разворовыванию денег Аграрного фонда, следователь ГПУ Константин Кулик в нарушение закона отправил подозрение по почте.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире радио "Новое время".

Он напомнил, что согласно закону, если прокурор и следователь видит достаточно фактов для предъявления подозрения – вызывает этих лиц для личного вручения подозрения в присутствии адвокатов и зачитывания прав.

"Если это лицо не приходит, тогда допускается другой способ вручения, в том числе и отправка по почте на известный домашний или рабочий адрес", – рассказал глава ГПУ.

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По словам Луценко, Кулик в разных делах обладал разным статусом, однако во всех из них подозрения были вручены ненадлежащим образом.

"Людей он не вызывал, а просто по почте (подозрения) отправил. Так делалось в самые худшие времена. Я таких вещей не допускаю и считаю независимо от фамилий неприемлемым. Поэтому дело перешло в руки других прокуроров. Они изучили это дело, потом к работе был приобщен г-н Кулик, который изложил свои аргументы", – продолжил генпрокурор.

"Разворовывание средств Аграрного фонда на сумму ни много ни мало – 2 млрд грн в ценах 2014 года. ОВГЗ на эту сумму были предоставлены Аграрному фонду, он их через соответствующий расчетный центр передал Брокбизнесбанку, а тот в качестве залога предоставил Нацбанку, Нацбанк в одну ночь перечислил эти средства в другой аграрный банк и оттуда они в следующие несколько дней были выведены за границу и разворованы", – рассказал механизм хищения средств Луценко.

"Дело давнее. По нему в суде уже находится бывший руководитель Аграрного фонда г-н Кирюк, в розыске находится руководитель Брокбизнесбанка г-н Курченко, (Борис) Тимонькин, (Александр) Дынник, руководитель Национального банка (Игорь) Соркин, заместитель главы Национального банка (Борис) Приходько", – продолжает генпрокурор.

"В прошлом году следственные прокуроры вышли на след фирмы-брокера, которая сопровождала эту сделку, ICU: руководителя – г-жи Гонтаревой, ее заместителя – г-на Стеценко, который лично подписывал соглашение с Аграрным фондом. Адвокатом этой сделки был г-н Филатов, в тот момент совершенно непричастный к государственной власти. Т.е. именно по ним есть достаточное количество доказательств, и именно их вызвали в установленном законом порядке для вручения подозрения. Если они не прибудут – подозрения уйдет по почте", – резюмировал Луценко.

Новости "Сегодня" сообщали, что следователи и прокуратура считают: Стеценко и Гонтарева нарушили законодательство и не провели оценку компании-брокера ICU, а причастность Филатова заключается, что сделку обслуживала его адвокатская контора. И теперь речь идет о 150 млн грн, которые были "фактически разворованы" в результате сделки между Аграрным фондом и одним из банков пять лет назад.

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