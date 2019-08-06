Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,74
28,78

Луценко объяснил, почему Генпрокуратура снова вызвала Гонтареву по "делу Курченко"

Сегодня, 21:43

Из Аграрного фонда было украдено средств на 2 млрд грн, говорит генпрокурор

/ Фото: Facebook

Луценко объяснил, почему Генпрокуратура снова вызвала Гонтареву по "делу Курченко" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Политика Из Аграрного фонда было украдено средств на 2 млрд грн, говорит генпрокурор

При вызове в Генпрокуратуру Валерии Гонтаревой, в прошлом – главы Национального банка, совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, которых подозревают в причастности к т.наз. "делу Курченко", т.е. разворовыванию денег Аграрного фонда, следователь ГПУ Константин Кулик в нарушение закона отправил подозрение по почте.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал в эфире радио "Новое время".

Он напомнил, что согласно закону, если прокурор и следователь видит достаточно фактов для предъявления подозрения – вызывает этих лиц для личного вручения подозрения в присутствии адвокатов и зачитывания прав.

"Если это лицо не приходит, тогда допускается другой способ вручения, в том числе и отправка по почте на известный домашний или рабочий адрес", – рассказал глава ГПУ.

Реклама

По словам Луценко, Кулик в разных делах обладал разным статусом, однако во всех из них подозрения были вручены ненадлежащим образом.

В тренде
"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"
Тренировка "Динамо" накануне матча с "Брюгге"

"Людей он не вызывал, а просто по почте (подозрения) отправил. Так делалось в самые худшие времена. Я таких вещей не допускаю и считаю независимо от фамилий неприемлемым. Поэтому дело перешло в руки других прокуроров. Они изучили это дело, потом к работе был приобщен г-н Кулик, который изложил свои аргументы", – продолжил генпрокурор.

"Разворовывание средств Аграрного фонда на сумму ни много ни мало – 2 млрд грн в ценах 2014 года. ОВГЗ на эту сумму были предоставлены Аграрному фонду, он их через соответствующий расчетный центр передал Брокбизнесбанку, а тот в качестве залога предоставил Нацбанку, Нацбанк в одну ночь перечислил эти средства в другой аграрный банк и оттуда они в следующие несколько дней были выведены за границу и разворованы", – рассказал механизм хищения средств Луценко.

"Дело давнее. По нему в суде уже находится бывший руководитель Аграрного фонда г-н Кирюк, в розыске находится руководитель Брокбизнесбанка г-н Курченко, (Борис) Тимонькин, (Александр) Дынник, руководитель Национального банка (Игорь) Соркин, заместитель главы Национального банка (Борис) Приходько", – продолжает генпрокурор.

"В прошлом году следственные прокуроры вышли на след фирмы-брокера, которая сопровождала эту сделку, ICU: руководителя – г-жи Гонтаревой, ее заместителя – г-на Стеценко, который лично подписывал соглашение с Аграрным фондом. Адвокатом этой сделки был г-н Филатов, в тот момент совершенно непричастный к государственной власти. Т.е. именно по ним есть достаточное количество доказательств, и именно их вызвали в установленном законом порядке для вручения подозрения. Если они не прибудут – подозрения уйдет по почте", – резюмировал Луценко.

Новости "Сегодня" сообщали, что следователи и прокуратура считают: Стеценко и Гонтарева нарушили законодательство и не провели оценку компании-брокера ICU, а причастность Филатова заключается, что сделку обслуживала его адвокатская контора. И теперь речь идет о 150 млн грн, которые были "фактически разворованы" в результате сделки между Аграрным фондом и одним из банков пять лет назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Луценко гонтарева Курченко филатов брокбизнесбанк подозрение Стеценко

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
ЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой области
ЦИК пересчитала голоса в скандальном округе Донецкой областиДонбасс
Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС (дополнено)
Зеленский уволил Сырского и назначил нового командующего ООС (дополнено)Политика
"Очень важное заявление": в Турции озвучили позицию по КрымуПолитика
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика