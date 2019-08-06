Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба Нацбанка Украины

Гонтареву, Филатова и Стеценко подозревают в хищении 150 млн гривен https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0 2019-08-06T19:59:00+03:00 Политика Экс-чиновников вызвали в Генпрокуратуру для вручения подозрения

Генеральная прокуратура Украины заподозрила совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко, бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, которым ранее вручили подозрения по "делу Курченко", в расхищении средств из казны.

Как сообщил 6 августа глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, речь идет о 150 млн грн, которые были "фактически разворованы" в результате сделки между Аграрным фондом и одним из банков пять лет назад.

"Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счет выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, – деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются", – рассказал генпрокурор.

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По его словам, следователи и прокуратура считают, что Стеценко и Гонтарева нарушили законодательство и не провели оценку компании-брокера ICU, а причастность Филатова заключается, что сделку обслуживала его адвокатская контора.

Поэтому всем им объявлено подозрение. Генпрокурор уточнил, что, если указанные экс-чиновники не явятся в ГПУ, подозрения придут им по почте на адрес проживания.

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"Руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность собранных доказательств", – отметил Юрий Луценко.

Он добавил, что поданному делу уже идут судебные процессы в отношении других служащих Аграрного фонда, Нацбанка и коммерческого банка.

Напомним, этой весной Филатова, Гонтареву и других бывших чиновников вызвали в ГПУ для вручения подозрения по "делу Курченко".

Валерия Гонтарева занимала должность главы НБУ с 2014 по 2018 год, однако последний она фактически не исполняла свои обязанности. 15 марта 2018 года Верховная Рада проголосовала за представление на тот момент президента Петра Порошенко об увольнении ее с занимаемой должности.

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