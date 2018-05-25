Луценко подал в Раду представления на двух нардепов

Оба представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности уже зарегистрированы в системе Верховной Рады, сообщила Сарган

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обнародовав также фотокопии соответствующих документов.

Сарган сообщила, что оба представления уже зарегистрированы в системе Верховной Рады.

"Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов (Александр Вилкул – Ред.) издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле – из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района", – объяснила пресс-секретарь генпрокурора основания для такого представления относительно Вилкула.

Кроме того, Сарган отметила, что бывший глава Днепропетровской ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

"Следствием установлено, что, находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, Дмитрий Колесников, злоупотребляя служебным положением, допустил определенные деяния, вследствие чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости – производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м", – говорится в сообщении пресс-секретаря генпрокурора об основаниях для такого представления относительно Дмитрия Колесникова.

Напомним, 15 мая Генпрокурор попросил Раду лишить неприкосновенности нардепа Дунаева. Политик подозревается в подаче заведомо недостоверных сведений в декларацию как лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

А 18 мая Юрий Луценко внес в Раду представление на депутата Пономарева. Генеральный прокурор хочет привлечь политика к уголовной ответственности за инцидент с препятствованием журналисткой деятельности в стенах парламента.