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Луценко прокомментировал ситуацию с возможной отставкой

6 мая, 14:27

В парламенте сейчас идет сбор подписей за отставку Генерального прокурора

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не собирается писать заявления об отставке и считает, что у Верховной Рады нет оснований снимать его с этой должности. Об этом он сказал во время Киевского еврейского форума.

Отметим, что в парламенте сейчас идет сбор подписей за отставку Луценко. В то же время сам Генпрокурор отметил, что готов отчитаться перед парламентом о проделанной работе на занимаемой должности.

"Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях – когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки. Я готов к этому. Последствия я знаю, сбор подписей за мою отставку инициирован, он начался. По данным за неделю – порядка 19 подписей собрали. Как только будет 150 – поговорим отдельно", – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, в ноябре прошлого года генпрокурора и других глав силовых структур депутаты вызвали в парламент для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк. Во время своего эмоционального выступления Луценко заявил, что подает в отставку. Однако Рада не набрала голосов для его увольнения.

А тем временем министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским заявил, что готов уйти в отставку. Министр дал понять, что у него есть политические планы на будущее и обсудил ряд вопросов с новоизбранным президентом.

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Тег Рада, Луценко, отставка, генпрокурор

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Источник:

УНИАН

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