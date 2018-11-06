Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать

6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст сегодня президенту Украины заявление о своей отставке.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – заявил генпрокурор.

Мало того, Луценко попросил депутатов заняться этим вопросом уже на этой неделе.

"Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице – делалось и будет делаться. Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я этого допустить себе не могу. Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление (об отставке – ред.), а вам решать…", – подчеркнул он.

А что думают в самой Раде о заявлении генпрокурора? Похоже на то, что в парламенте не намерены отпускать Юрия Луценко со своего поста. Как заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, коалиция не согласна на отставку Юрия Луценко и не будет поддерживать соответствующий вопрос в парламенте.

"Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко… Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос – ред.) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса", – сказала Геращенко.

Позже во вторник спикер парламента Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос, кто поддерживает отставку Луценко. В итоге за отставку проголосовали всего лишь 38 народных депутатов.

Через несколько часов после голосования спикер главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook процитировала своего начальника:

"Я... предложил парламентариям дать оценку моей деятельности демократическим способом. 38 голосов за мою отставку – это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должна быть продолжена", – заявил Луценко

Политолог: это только начало – впереди избирательная кампания

Как рассказал сайту "Сегодня" политолог Тарас Березовец, заявление генпрокурора об отставке не продиктовано сиюминутными эмоциями, как могло показаться всем, кто видел выступление Луценко в парламенте. Это осознанный шаг, связанный с усилением политического давления на Генпрокуратуру.

"Думаю, что любой человек на должности генпрокурора в принципе не имеет права руководствоваться эмоциональными соображениями. Луценко в нынешнем состоянии – точно не под влиянием эмоций принимает это решение. Думаю, что это осознанный шаг, связанный с тем, что сегодня началась избирательная кампания, и поэтому прокуратура сегодня не может спокойно осуществлять свою деятельность, чтобы не быть обвиненной политиками в различного рода политических давлениях. Поэтому он понимает одно: что это только начало истории, связанной с избирательной кампанией, и дальше давление будет только усугубляться. По этой причине, думаю, он и отказался очевидно от поста и хочет уйти с должности генерального прокурора, чтобы избежать последующих обвинений в политической заангажированности. Но у меня есть серьезные сомнения в том, что сегодня в Верховной Раде наберется достаточное количество голосов за его отставку. Пока выглядит все так, что депутаты не проголосуют за отставку генпрокурора", – пояснил он.

В свою очередь, политолог Олеся Яхно-Белковская в комментарии сайту "Сегодня" сделала прогноз: если вопрос об отставке Луценко с должности генерального прокурора будет вынесен в зал парламента, то голосов нардепов для смещения Луценко все равно не хватит.

"Такое количество голосов в сессионном зале (только 38 нардепов при голосовании поддержали вопрос рассмотрения отставки Луценко, – Ред.) как раз красноречиво показывает, что у депутатов нет цели что-то кардинально изменить в этой ситуации – отправить кого-то в отставку или еще что-то в этом роде… Речь идет об активной публичной кампании в той ситуации и с теми событиями, происходящими вокруг Кати Гандзюк. Поэтому поддержка рассмотрения отставки Луценко 38 нардепами сама за себя говорит, что голосов для отставки генпрокурора нет, да и в общем-то нет такой цели", – резюмировала эксперт.

Напомним, 6 ноября депутаты вызвали в Раду руководителей силовых структур для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк.

История назначения Луценко главой ГПУ

Чтобы Юрий Луценко мог занять в 2016 году самое главное кресло в генеральной прокуратуре, для начала парламенту пришлось проголосовать за внесение изменений в соответствующий закон, которые сняли бы существовавшие ограничения для кандидатов на должность главы ГПУ. По тогдашнему действующему законодательству, кандидат на должность генерального прокурора должен был иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет. На тот момент будущий генпрокурор не мог похвастать ни нужным дипломом, ни должным опытом.

Верховная Рада дала согласие на назначение Юрия Луценко новым генеральным прокурором 12 мая 2016 года. Соответствующее постановление поддержали 264 народных депутата. Перед голосованием Луценко с трибуны парламента заявил, что на должности генпрокурора не собирается мстить никому из своих обидчиков.

Напомним, что 27 февраля 2012 года, во время президентства Виктора Януковича, решением Печерского районного суда Киева по обвинению в превышении служебных полномочий и завладении государственным имуществом Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества. Правда, будущий генпрокурор отсидел чуть больше года: 7 апреля 2013 года Янукович подписал Указ № 197/2013 "О помиловании осужденных", среди которых был и Луценко.

Как уволить генерального прокурора

Деятельность Генерального прокурора регулируется Законом Украины "О прокуратуре". Согласно части первой статьи 42, генеральный прокурор освобождается от административной должности президентом по согласию Верховной Рады.

Если Луценко действительно захочет уйти со своего поста, для начала он должен подать президенту заявление о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию. После этого президент должен издать указ об увольнении генпрокурора, а парламент – согласовать его, для чего потребуется не менее 226 голосов "за".

Нужно отметить, что генпрокурор не первый раз говорит об отставке. В декабре 2017 года Луценко уже заявлял о своей готовности оставить должность главы ГПУ. Однако тогда же он подчеркнул, что его пребывание на должности генпрокурора в настоящий момент является полезным для страны.