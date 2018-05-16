Луценко рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в статусе кандидата. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он объяснил, кого стоит поддерживать на выборах.

"Я, наверное, единственный не кандидат в президенты из большого круга моих знакомых. Это продуманное решение. С самого начала моей работы здесь, несмотря на разные разговоры, я точно не кандидат в президенты. Я буду стараться говорить только одно – поддержите тех, кто строит страну, а не тех, кто все критикует и дает бесконечные невыполнимые обещания", – сказал Луценко.

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Он дал понять, что Киев не должен поддаваться на провокации российской стороны и вспомнил, как сто лет назад Украина была примерно в такой же ситуации.

"Небольшая группа людей старалась тогда построить страну. И огромная масса людей, подогреваемая пятой колонной Кремля, доморощенными радикалами и полезными идиотами, просто уничтожила УНР. Потом и поэтому – в землю полегли миллионы украинцев. Этот урок мы должны помнить, если хотим быть успешной страной", – подчеркнул генпрокурор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах. Он пообещал, что на выборах будет бороться, но черту дозволенного не преступит.

Будет ли баллотироваться в президенты рассказал и премьер-министр Владимир Гройсман. Премьер четко обозначил свою позицию по предстоящим выборам в Украине.