Луценко рассказал, когда подаст в отставку

По словам главы ГПУ, после проведения парламентских выборов – он пойдет в политику.

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. "Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение", – сказал он.

По словам главы ГПУ, после проведения парламентских выборов - он пойдет в политику.

"Для себя такое решение я принял, считаю, что моя задача вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, но и честные парламентские выборы, и после этого я пойду в политику - не в списки любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - рассказал Луценко.

Луценко отметил, что его видение в том, "чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность", поэтому он берет на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, а потом вернутся туда, откуда пришел, - к людям.

На уточняющий вопрос ведущего о дате отставки, Луценко ответил следующее:

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить с должностей глав СБУ, ГПУ, министра обороны.





Напомним, в ноябре прошлого года генпрокурора и других глав силовых структур депутаты вызвали в парламент для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк. Во время своего эмоционального выступления Луценко заявил, что подает в отставку. Однако Рада не набрала голосов для его увольнения.

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