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Луценко рассказал о частых встречах с Зеленским

6 мая, 15:15

Генпрокурор заявил о готовности с уважением общаться со всенародно избранным главой государства

Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Юрий Луценко. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri.

Еще до победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины генеральный прокурор Юрий Луценко не раз с ним встречался. Также он заявил, что готов помогать новоизбранному президенту в борьбе с коррупцией. Об этом глава ГПУ рассказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

По его словам, встречи происходили непублично, когда Зеленский был еще в "95-м квартале".

"Если вас интересует, то с г-ном Зеленским у меня достаточно долгие отношения, это знают все, кто смотрит "95-й квартал", но были встречи и не такие публичные, в том числе, и в прошлом году. Они не были частыми, но достаточно регулярными", – сказал Луценко.

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Также генпрокурор отметил, что хоть и не поддерживал Зеленского на выборах, но готов ему помочь в правоохранительных вопросах, в том числе дать совет, если будет такая просьба, по борьбе с коррупцией или преодолению монополизма, или иным вопросам.

"Я не голосовал за г-на Зеленского, но считаю, что такая убедительная его победа дает ему серьезный мандат народного доверия. Я готов с ним общаться с уважением ко всенародно избранному главе государства", – подчеркнул он.

Как мы сообщали, министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с Зеленским и заявил, что готов уйти в отставку. Министр дал понять, что у него есть политические планы на будущее и обсудил ряд вопросов с новоизбранным президентом.

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Тег Луценко, Зеленский, встречи

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Источник:

УНИАН

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