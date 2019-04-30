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Зеленский победил на выборах президента Украины: официальные данные от ЦИК

30 апреля, 13:45

Центральная избирательная комиссия Украины собралась на заседание, на котором огласила данные по обработке всех протоколов и уточненный цифры

Фото: AFP

Президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля. 

В начале заседания члены ЦИК огласили результаты по итогам голосования в областях Украины и данные были внесены в общий протокол Центризбиркома по результатам голосования.

Протоколы с окончательными результатами подсчетов голосов подписали представители кандидатов в президенты в ЦИК.
Итого, согласно итоговым подсчетам:

  • за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;
  • за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

"По итогам повторного голосования и по итогам выборов избранным президентом Украины является Владимир Александрович Зеленский", – отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer

Неделю назад, во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Как сообщалось, 26 апреля в ЦИК были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования всех окружных избирательных комиссий с территориальных избирательных округов.

Конституция Украины и закон "О выборах президента Украины" регламентируют процедуру вступления в должность вновь избранного главы государства. Согласно Основному закону, новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов, с момента принесения присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Приведение президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного суда Украины.

Таким образом, крайний срок, когда может быть проведена инаугурация Владимира Зеленского, – 3 июня. Впрочем, она может состояться и раньше.


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Тег ЦИК, Зеленский, Владимир Зеленский, президентские выборы, Петр Порошенко, Конституция Украины, избирательная комиссия, Выборы президента Украины 2019, президент Украины

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