Луценко рассказал, сколько ежегодно Украина теряла из-за коррупции

Сегодня, 13:15

Генпрокурор заявил, что украинские власти провели амбициозные реформы и создали новые антикоррупционные органы.


За последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе выступления на дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Мы приняли новое законодательство и смогли искоренить наиболее серьезные коррупционные схемы. Эти усилия позволяют сохранить до 7 млрд. долларов США ежегодно", – сказал генпрокурор.

Луценко заявил, что украинские власти провели амбициозные реформы и создали новые антикоррупционные органы.

"В прошлом году осуждено 1700 коррумпированных чиновников, что в 3 раза больше, чем за любой год до Революции Достоинства в 2014 году", – сказал Юрий Луценко.

Как сообщалось, Луценко в генассамблее ООН также рассказал о коррупции в криптовалюте.

Ранее Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Украине не хватает конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

"Но что важно для нас, это как будут действовать все (антикоррупционные) институты, когда будут действовать и какие конкретные результаты. Потому что мы видели много законодательных инициатив, принятие законов, борьбу с коррупцией, о чем говорили разные партии. Но чего до сих пор не хватает, так это конкретных результатов всех этих попыток. Какие дела были доставлены в суд? Какие дела были рассмотрены судом? Cуд должен выносить приговоры, должны быть личные последствия. Это то, что нам сейчас очень необходимо сейчас ", – сказал он. 
Украина, Луценко, коррупция

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