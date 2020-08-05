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  1. Новости политики

Лукашенко дал интервью Гордону: о чем говорили больше двух часов

5 августа, 18:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Белорусский президент озвучил очень много вещей впервые, в том числе сенсационных

Накануне выборов президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью для Youtube-канала известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

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Как рассказала главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман на своей странице в Facebook, запись состоялась "в президентском дворце в Минске в той же комнате, где проходили исторические для Украины 17-часовые минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда".

YouTube-канал Дмитрия Гордона

По ее словам, интервью длилось 2,5 часа и прерывалось на телефонную беседу президента Беларуси с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Лукашенко озвучил очень много вещей впервые, в том числе сенсационных. Ответил на вопросы о Путине, Зеленском, Тихановской, вагнеровцах, выборах, Помпео, цензуре, Украине и о многом-многом другом", – добавила Алеся Бацман.

YouTube-канал Дмитрия Гордона

Напомним, во время разговора Лукашенко с Зеленским речь шла о выдаче Украине задержанных наемников ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе, о борьбе с коронавирусом и усилении пограничного контроля .

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интервью Беларусь Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

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