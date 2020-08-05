Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине

Боевики должны быть привлечены к уголовной ответственности, уверен Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Речь шла о задержанных под Минском наемниках российской ЧВК Вагнера.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы украинского государства.

"Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – заявил Зеленский.

Telegram-канал Офиса президента также сообщает, что была "отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства".

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Напомним, Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных под Минском наемников ЧВК Вагнера. Украина готовит документы для экстрадиции наемников.

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Также напомним, 31 июля в Офисе генпрокурора заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, и уже обратились в компетентные органы Беларуси.

Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера по подозрению в "приготовлении к массовым беспорядкам". Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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