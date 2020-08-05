Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости политики

Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине

5 августа, 14:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Боевики должны быть привлечены к уголовной ответственности, уверен Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Речь шла о задержанных под Минском наемниках российской ЧВК Вагнера.

Реклама

Об этом сообщает официальный Telegram-канал главы украинского государства.

"Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", – заявил Зеленский.

Telegram-канал Офиса президента также сообщает, что была "отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства".

В тренде
Кравчук назвал компромиссы и "красные" линии на переговорах по Донбассу

Напомним, Генпрокуратура Беларуси подтвердила Офису генерального прокурора получение запроса Украины о временном аресте задержанных под Минском наемников ЧВК Вагнера. Украина готовит документы для экстрадиции наемников.

Реклама

Также напомним, 31 июля в Офисе генпрокурора заявили, что намерены требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, и уже обратились в компетентные органы Беларуси.

Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера по подозрению в "приготовлении к массовым беспорядкам". Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры боевики наемники Владимир Зеленский Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президент
Советник главы ОПУ: Зеленский объяснил Авакову, кто здесь президентПолитика
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зону
Кравчук предлагает для Донбасса свободную экономическую зонуПолитика
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
Можно путешествовать, но не везде: какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвиз
Можно путешествовать, но не везде: какие страны открыты для украинцев и когда разблокируют безвизУкраина
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по России
Сенат США проголосовал за засекреченную часть расследования по РоссииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять