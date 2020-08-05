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Борьба с коронавирусом и усиление погранконтроля: о чем еще Зеленский говорил с Лукашенко

5 августа, 16:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Лидеры государств готовятся к III Форуму регионов Беларуси и Украины

Телефонный разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Беларуси Александра Лукашенко 5 августа касался не только выдачи Киеву наемников ЧВК Вагнера, но и других вопросов.

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Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью текущего года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины и отметили необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества.

Лукашенко и Зеленский также обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса, обменялись накопленным в этом плане опытом.

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Борьба с коронавирусом и усиление погранконтроля: о чем еще Зеленский говорил с Лукашенко
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Кроме того, речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

Когда Зеленский коснулся вопроса задержанных в Беларуси боевиков и напомнил, что они воевали на Донбассе, а украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам, Лукашенко отметил, что правоохранительные органы Беларуси будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россиян из ЧВК Вагнера по подозрению в "приготовлении к массовым беспорядкам". Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

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Источник: Сегодня

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