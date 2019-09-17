Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе

Александр Лукашенко / Фото: AFP

Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил сегодня, 17 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Беларусь 17–18 сентября.

"Я абсолютно убежден, что без США урегулировать этот конфликт не получится", - сказал Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что с задачей прекратить войну Украины и России на Донбассе не справляется ни один формат по урегулированию кризиса.

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"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка", ни Контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер – Сурков", – сказал он.

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При этом подчеркнул, что разрешение конфликта сегодня – "ключевой вопрос безопасности в Европе и без его урегулирования мир на континенте будет находиться под угрозой".

Война на востоке Украины началась после вторжения в апреле 2014 года российских войск через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно оккупирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают оккупацию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Отметим, визит заместителя госсекретаря США в Беларусь – одна из тем дня. Более подробно смотрите в сюжете.

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