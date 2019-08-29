Лукашенко и Болтон обсудили возможное участие США в урегулировании конфликта на Донбассе

Лукашенко во время переговоров уделил вопросу о ситуации в Украине особое внимание

/ Фото: AFP

Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"На переговорах с Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Беларусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон",- сказал Макей.

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"Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное — разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", – подчеркнул глава МИД.

Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание.

Макей также отметил, что американская делегация уехала с понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в Украине разрешилась как можно быстрее.

Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Беларусь за последние 20 лет.

По данным журнала Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Беларусь заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами. Ранее Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты Лукашенко.

Ранее Болтон сообщил, что провел "несколько очень продуктивных дней в Украине". Он также опроверг слухи о том, что прибыл в Украину, чтобы якобы предупредить продажу китайским компаниям запорожского предприятия "Мотор Сич". По его словам, он не встречался с руководством компании.

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