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Пресс-конференция Карпюка, Инвестфорум Киева и открытие Генассамблеи ООН: топ-темы дня

17 сентября, 11:40

Узник Кремля расскажет о своем похищении, а в Мыстецком Арсенале поговорят о развитии киевской агломерации

Освобожденный украинский политзаключенный Николай Карпюк даст пресс-конференцию и расскажет о своем похищении, плене, освобождении.

В Художественном арсенале состоится Инвестиционный форум Киева Invest in Kyiv Forum 2019. В центре внимания форума – стратегия создания и развития киевской агломерации.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков примет участие в мероприятиях ко Дню пациента (передача автомобилей скорой медицинской помощи). В День пациента медицинским учреждениям из 18 областей Украины будут вручены ключи от 20 автомобилей.

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 17-18 сентября нанесет визит в Минск, где встретится с высокопоставленными белорусскими чиновниками, а также с лидерами гражданского общества.

В тренде
Выборы на Донбассе: эксперт рассказал, когда их возможно провести

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября следующего года, открывается в Нью-Йорке. В ее повестке более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем.

Напомним, новости "Сегодня" днем ранее сообщали о проекте госбюджета-2020 в Раде, скупке валюты Нацбанком и взлете цен на нефть. Больше о других итогах дня 16 сентября смотрите в сюжете:

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инвестиции ГА ООН Разумков Хейл

Источник: Сегодня

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