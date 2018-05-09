Лукашенко встретится с Путиным по просьбе Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить ряд вопросов, в том числе проблемы в сфере торговли. Об этом журналистам заявил сам президент Беларуси, передает госагентство БелТА

"Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях. Мы уже об этом договорились. Предложила провести эту встречу российская сторона. Я, конечно, с интересом буду ее ждать. Хотел бы услышать, какие есть все-таки вопросы, может быть, у Российской Федерации. Мы же тоже не святые, могут быть и к нам вопросы, а может быть, и претензии. Мы готовы их за столом переговоров обсуждать. Но в том, что у нас будет порядок и нормальные отношения с Российской Федерацией, вы можете нисколько не сомневаться", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что республика не намерена менять политику в отношении России.

"По крайней мере, наша политика в отношении России не изменится. Если Россия решит пойти дальше, мы готовы углублять наше сотрудничество. Мы за кооперацию в экономике, единый рынок, за то, чтобы у нас не было этих глупых разногласий – молочных, мясных, сахарных войн и прочего. Это просто стыдобища", – сказал президент Беларуси.

По его словам, развитие двусторонних отношений зависит от того, насколько Россия сегодня готова, учитывая интересы белорусской стороны, следовать курсу интеграции.

"Сегодня наши отношения не лишены прагматической основы. И Россия видит в сотрудничестве с Беларусью определенный прагматизм, то же самое и мы. Но замыкаться и останавливаться на этом уровне или на сотрудничестве только с Россией, я уже говорил, неправильно. Мы проводим ту же политику, что и Россия, – диверсифицируем наши отношения, прежде всего экономические", – добавил Лукашенко.

Ранее президент Беларуси потребовал искать альтернативу российскому рынку, поскольку Россельхознадзор неоднократно сообщал, что через Беларусь в Россию поступает "санкционная" продукция с поддельными сертификатами третьих стран, например, африканских.

По этой причине Россия запретила молочные продукты из Беларуси. Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, сгущенного молока и другой молочной продукции.