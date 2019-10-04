Лукашенко заявил о начале "разбора завалов" в отношениях с Украиной

Состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко / Фото: Офис Президента Украины

Беларусь готова внимательно изучать предложения Украины по активизации двустороннего сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире, передает БелТА.

"Благодарю всех украинцев, Президента (Владимира Зеленского) за приглашение посетить братскую Украину и принять участие в II Форуме регионов. Время предоставило нам отличный шанс сверить часы и расставить ориентиры на перспективу. Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами", – сказал Александр Лукашенко.

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Глава государства подчеркнул, что состоявшиеся сегодня переговоры по содержанию и объему рассмотренных вопросов были не просто личным знакомством. "Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - заявил он.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам Зеленского, в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси подписаны контракты на сумму 500 млн долларов.

Напомним, что первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле, на котором встретились тогдашний президент Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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