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Ляшко о встрече с Зеленским: "Меня интересуют только три вопроса"

4 мая, 19:47

Главный "радикал" страны объяснил, почему не пришел сегодня в у на встречу с новоизбранным президентом

Фото: facebook.com/O.Liashko
Фото: facebook.com/O.Liashko.

Олег Ляшко рассказал, почему решил не участвовать во встрече лидеров фракций с новоизбранным президентом Украины. Лидер Радикальной партии отметил, что в случае необходимости Владимир Зеленский может всегда ему позвонить.

"Я на встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться – он знает мой телефон", – написал Ляшко на своей странице в Facebook.

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А обсуждать с будущим гарантом лидер РПЛ настроен только три вопроса.

"Главная тема нашей будущей личной беседы – это не дата инаугурации новоизбранного главы государства (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир в Украине, 2) как он восстановит экономику, 3) как он преодолеет бедность украинцев. Другие вопросы меня не интересуют", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Напомним, сегодня в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.

Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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Тег Рада, встреча, Ляшко, Зеленский

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