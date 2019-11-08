Ляшко обвинил Геруса в государственной измене

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В студии программы "Сегодня" лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил главу парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в государственной измене.

"Мы теряем энергонезависимость. Последствия этой формулы Геруса, когда открыли Украину для российской энергетики, предсказать вообще трудно", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Олег Ляшко считает, что, в частности, поставки российской электроэнергии являются причиной того, что в Украине останавливается собственное производство, бастуют горняки государственных шахт, а людям месяцами не платят зарплаты.

"Станции не покупают украинский уголь, потому что идет российская энергетика. И это все вымывает деньги из украинского бюджета. Перед угрозой увольнения десятки тысяч украинцев", – говорит Олег Ляшко.

Лидер Радикальной партии считает, что ради сохранения рабочих мест и защиты собственного производителя нужно запретить запускать в Украину российскую электроэнергию.

"Весь мир борется за свои рабочие места, за зарплаты для своих людей, для того, чтобы была сильная экономика собственной страны. А у нас какой-то Герус, вредитель, чистый вредитель, враг, который берет и борется против национального производителя, против украинского народа", – заявил Олег Ляшко.

Политик считает, что конкуренцию в энергоотрасли необходимо увеличивать за счет уменьшения налогов, увеличения инвестиций и – создавая благоприятный инвестиционный климат.

"Когда говорят о снижении тарифов, покажите мне, пусть зрители наши скажут, кому снизили тарифы? И тот же Герус пусть людям рассказывает, почему на коммуналку не снизили тарифы. Вот уже рассказывают, что каждый украинец на 1200 гривен будет больше платит за газ. И где Герус, где его политика? Он же председатель энергетического комитета Верховной Рады! Где его предложения по снижению цен на газ? Снижение стоимости коммуналки? Чтобы люди не платили последнее, что зарабатывают, за эти проклятые тарифы", – говорит лидер Радикальной партии Украины.

По словам Олега Ляшко, импорт российской электроэнергии уничтожит в Украине собственную энергетику, добывающую отрасль и рабочие места.

"Когда покупаешь российское электричество, это значит, что деньги идут в страну-агрессора, на финансирование российских пенсионеров, на финансирование российских больниц, российских дорог. А украинцы – без больниц, без школ, без дорог, без зарплат и без работы. Поэтому я требую от власти – немедленно возбудить против Геруса уголовное дело по факту государственной измены. Я требую от правительства принять постановление и запретить импорт электроэнергии из России", – заявил лидер Радикальной партии Украины.

Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот находится в зале, пребывание в котором вовсе недешево, – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

Как только речь зашла о так называемой поправке Геруса и импорте электричества из России, председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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