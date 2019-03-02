Ляшко показал свои часы и рассказал, сколько они стоят
Политик владеет "персональными часами", которые иногда дарит другим людям
Лидер Радикальной партии (РПЛ) Олег Ляшко рассказал, сколько стоят его часы. В эфире украинского телеканала Ляшко сообщил, что его часы сделаны "отличной украинской компанией "Kleynod".
"Это персональные часы Ляшко. Некоторым людям везет, и я им дарю такие часы, чтобы они им 100 лет жизни натикали. Недавно подарил нашим спасателям", – рассказал глава РПЛ.
На вопрос о том, сколько стоят его часы, главный "радикал" ответил: "Я думаю, они бесценны, потому что это часы Ляшко".
Стоимость похожих часов на официальном сайте Kleynod – 13 740 грн, а со скидкой – 10 992 грн.
Напомним, ранее Ляшко предложил освободить украинцев от налогообложения минимальной зарплаты. "Радикал" добавил, что чиновники, которые получают миллионные зарплаты, платят налог только до 50 тысяч.
Кроме того, Ляшко предупредил о возможных провокациях против него. "Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми… Я обращаюсь ко всем демократическим кандидатам с призывом объединить наши усилия против насилия на выборах и фальсификаций", – сообщил лидер РПЛ.
Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик.
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