Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми
Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик
Олег Ляшко призвал всех демократических кандидатов объединиться против насилия во время президентской кампании.
Об этом лидер Радикальной партии написал на своей странице в Facebook.
"Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми… Я обращаюсь ко всем демократическим кандидатам с призывом объединить наши усилия против насилия на выборах и фальсификаций", – сообщил лидер РПЛ.
А всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик.
"Все фиксируется и час расплаты настанет!", – предупредил Олег Ляшко.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства (нападениях на кандидатов и наблюдателей, подкупе избирателей, агитации и рекламе не за счет избирательных фондов) необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.
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