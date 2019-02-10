Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми

Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg 2019-02-10T12:20:00+02:00 Новости Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик

Олег Ляшко призвал всех демократических кандидатов объединиться против насилия во время президентской кампании.

Об этом лидер Радикальной партии написал на своей странице в Facebook.

"Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми… Я обращаюсь ко всем демократическим кандидатам с призывом объединить наши усилия против насилия на выборах и фальсификаций", – сообщил лидер РПЛ.

А всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик.

"Все фиксируется и час расплаты настанет!", – предупредил Олег Ляшко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства (нападениях на кандидатов и наблюдателей, подкупе избирателей, агитации и рекламе не за счет избирательных фондов) необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...