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Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми

Сегодня, 12:20

Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко.
Ляшко опасается провокаций на его встречах с людьми //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ffa/a4b/5c5ffaa4b3253.jpg Новости Всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик

Олег Ляшко призвал всех демократических кандидатов объединиться против насилия во время президентской кампании.

Об этом лидер Радикальной партии написал на своей странице в Facebook.

"Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми… Я обращаюсь ко всем демократическим кандидатам с призывом объединить наши усилия против насилия на выборах и фальсификаций", – сообщил лидер РПЛ.

А всех провокаторов и фальсификаторов ждет суд, убежден политик.

"Все фиксируется и час расплаты настанет!", – предупредил Олег Ляшко.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинцев не "продавать" свои голоса . А о нарушениях избирательного законодательства (нападениях на кандидатов и наблюдателей, подкупе избирателей, агитации и рекламе не за счет избирательных фондов) необходимо сообщать в специальный координационный штаб при МВД.

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Тег провокация, ляшко, насилие, выборы-2019, Выборы президента Украины 2019

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