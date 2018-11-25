Ляшко призвал к жесткому ответу России из-за ситуации в Азовском море

Вчера, 21:44

По словам политика, агрессор всегда идет дальше, если ему не дать отпор

Ляшко призвал к жесткому ответу России из-за ситуации в Азовском море

Украина должна жестко реагировать на агрессию России в Азовском море и привлечь к этому своих зарубежных партнеров, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

"Задача России – отрезать Украину от морских путей, что станет сокрушительным ударом в том числе и по экономике страны. Решительные действия. Привлечение геополитических партнеров, в том числе и в Черноморском регионе. Четкие указания военным. Немедленно!", – написал лидер Радикальной партии.

Политик также призвал собрать закрытое заседание парламента с участием руководителей государства.

"Агрессор всегда идет дальше, если ему не дать отпор. Поэтому мы должны жестко отреагировать на эти нападения, иначе это превратится в масштабное вторжение", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее стало известно, что в Азовском море российский спецназ захватил украинские катера. Также сообщается о о двух раненых украинских военных моряках.
Россия, азовское море, ляшко

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Источник:

"Сегодня"

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