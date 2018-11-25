Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе

Вчера, 20:45

Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск"

МБАК «Бердянск», фото из открытых источников
МБАК «Бердянск», фото из открытых источников

Россия атаковала украинские катера в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа. Об этом сообщает ВМС Украины.

Отмечается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских Сил ВС Украины.

"Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", – отметили в командовании ВМС Украины.

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Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин также подтвердил эту информацию.

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Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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Источник:

"Сегодня"

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