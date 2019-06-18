Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

18 июня, 12:24

Настоящая причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, подчеркивает Олег Ляшко

Немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы, и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, который позволяет не выполнять решения Европейского суда. Об этом заявил Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Настоящая же причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, подчеркивает Олег Ляшко. По его словам, Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы (это больше 60 млрд евро), а немцы и французы не хотят платить за нее.

"Вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата (большего, чем в нашей Раде), европейцы, постоянно учат нас, как жить честно, а сами поступают очень нечестно и подло – ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация относительно осуждения агрессии Кремля против Украины", – возмутился Ляшко.

Читайте также

Политик рассказал, как бы советовал поступить украинскому президенту в этой ситуации.

"Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: "Большего унижения Совет Европы не переживал за все 70 лет своего существования. Его репутация будет полностью растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем его существовании, справедливости ради СЕ должен быть распущен и ликвидирован. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы". Считаю, что это был бы единственный шанс остановить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения", – считает Ляшко.

Как член ПАСЕ, Олег Ляшко все же собирается лететь в Страсбург на следующей неделе, чтобы сказать мировым лидерам правду и показать, как должен поступить настоящий президент.

Напомним, во время прошлого визита на сессию ПАСЕ лидер РПЛ отметил, что там не экономический или политический кризис, а полная деградация.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ляшко, взносы, еспч, Совет Европы, Олег Ляшко, европейцы

Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ляшко призвал Зеленского не искать причин, а подписать закон об импичменте

15 июня, 12:44

Народный депутат Олег Ляшко уверен, президент Украины не должен ветировать закон об импичменте, как это делали до него

Ляшко рассказал, какие инициативы Зеленского поддержит в Раде

15 июня, 11:30

Лидер Радикальной партии отметил, что каждую инициативу президента надо рассматривать тщательно

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

В Украине появился новый праздник: подписан указ

«Измените речь — изменится жизнь»

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Расплата (2019) - рецензия на фильм, трейлер

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь