Ляшко призвал Украину выйти из ПАСЕ, если туда вернется Россия

Настоящая причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, подчеркивает Олег Ляшко

Немцы и французы решили вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, потому что не хотят, чтобы РФ вышла из Совета Европы, и чтобы не лишить россиян права обращения в ЕСПЧ. Эта аргументация европейских лидеров притянута за уши, потому что в РФ и так есть закон, который позволяет не выполнять решения Европейского суда. Об этом заявил Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Настоящая же причина возвращения россиян в ПАСЕ – деньги, подчеркивает Олег Ляшко. По его словам, Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы (это больше 60 млрд евро), а немцы и французы не хотят платить за нее.

"Вместо оптимизации расходов и сокращения слишком раздутого чиновничьего аппарата (большего, чем в нашей Раде), европейцы, постоянно учат нас, как жить честно, а сами поступают очень нечестно и подло – ради денег возвращают россиян в ПАСЕ, несмотря на то, что те не выполнили ни одной резолюции, которые принимала эта организация относительно осуждения агрессии Кремля против Украины", – возмутился Ляшко.

Политик рассказал, как бы советовал поступить украинскому президенту в этой ситуации.

"Я бы на месте Зеленского сказал Макрону очень четко и на переговорах, и на пресс-конференции после них: "Большего унижения Совет Европы не переживал за все 70 лет своего существования. Его репутация будет полностью растоптана и уничтожена. После этого нет никакого смысла в дальнейшем его существовании, справедливости ради СЕ должен быть распущен и ликвидирован. Если это решение не будет принято, Украина выйдет из отравленного российским газом и деньгами Совета Европы". Считаю, что это был бы единственный шанс остановить российский реванш в Европе и добиться отмены уже фактически принятого решения", – считает Ляшко.

Как член ПАСЕ, Олег Ляшко все же собирается лететь в Страсбург на следующей неделе, чтобы сказать мировым лидерам правду и показать, как должен поступить настоящий президент.

Напомним, во время прошлого визита на сессию ПАСЕ лидер РПЛ отметил, что там не экономический или политический кризис, а полная деградация.

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