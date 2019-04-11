Ляшко обвинил ПАСЕ в потакании России

Украинский нардеп считает, что евродепутаты продали все на свете, чтобы вернуть Россию обратно в ПАСЕ

Фото: Facebook Олега Ляшко.

Принятие в ПАСЕ пророссийской резолюции может открыть дверь для возвращения делегации РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и отмены санкций против агрессора.

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил на своей странице в Facebook.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, которая фактически открывает дверь к возвращению российской делегации в эту до недавних пор уважаемую организацию и запускает процесс снятия санкций. Почему я сказал "до недавних пор уважаемую", потому что они попрали принципы, наступили на собственное горло, не выполнили ни одной резолюции, прощают фактически России все. В обмен на деньги продали все на свете, чтобы вернуть ее обратно в ПАСЕ", – заявил народный депутат.

Лидер фракции Радикальной партии обратился к обоим участникам второго тура президентских выборов и призвал их высказать свою позицию относительно событий в ПАСЕ.

"Почему никто из вас не выступил с требованием к правительству Германии, которая инициировала процесс возвращения российской делегации, к правительствам Италии, Франции, Испании, других стран, делегаты которых голосовали за возвращение российской делегации? Почему вы не проводите работу для того, чтобы защищать интересы Украины?" – заявил нардеп и призвал кандидатов обратить внимание на вопросы национальной безопасности и международной политики.

Как сообщалось, 8 апреля ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возвращению России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

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