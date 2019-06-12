Угроза возвращение России в ПАСЕ: как Украина может ей противостоять
Эксперты считают, что многое зависит от украинской делегации в Парламентской ассамблее
Сегодня существует весьма существенная вероятность возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, на которую были наложены политические санкции за оккупацию Крыма Россией.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.
Эксперт оценивает шансы России на возвращение в Парламентскую ассамблею, как 50 на 50.
"Перед каждым заседанием поднимается подобная медиаволна, но вот уже четыре года Россия находится под санкциями. Я даю прогноз 50 на 50, потому что ситуация определенным образом поменялась, но я не могу сказать, что у России есть гарантия, что с них снимут санкции", – считает Кучухидзе.
В свою очередь, глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко отмечает, что ситуация в ПАСЕ складывается не в пользу Украины.
"О возвращении России не говорится напрямую, там используются более сложные схемы – вносятся изменения в регламент, в порядки наложения санкции. И на основе новых правил Россия просто вернется в ПАСЕ. И это поддерживает большинство государств", – говорит Яременко.
Но несмотря на это, Украина еще может отстоять свои интересы.
"Украина может продолжить убеждать", – продолжает Яременко.
Возвращение России в ПАСЕ напрямую зависит от работы украинской делегации, добавляет Кучухидзе.
"Нужно работать с нашими партнерами. Те делегаты, которые раньше поддерживали Россию, их убедить в чем-то другом абсолютно не получится. Они руководствуются национальными интересами их стран или же личными субъективными интересами – начиная от коммерческих и заканчивая лоббистскими. Но надо укреплять контакты с нашими сторонниками и максимально расширить этот круг за счет нейтральных и воздержавшихся. Это колоссальный объем работы ложиться на всю делегацию от Украины, которая есть в Парламентской Ассамблее Совета Европы", – продолжает он.
Напомним, некоторые лоббисты России добиваются ее возвращения в ПАСЕ, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.
Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.
Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.
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