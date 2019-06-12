Угроза возвращение России в ПАСЕ: как Украина может ей противостоять

Эксперты считают, что многое зависит от украинской делегации в Парламентской ассамблее

Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

Сегодня существует весьма существенная вероятность возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы, на которую были наложены политические санкции за оккупацию Крыма Россией.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

Эксперт оценивает шансы России на возвращение в Парламентскую ассамблею, как 50 на 50.

"Перед каждым заседанием поднимается подобная медиаволна, но вот уже четыре года Россия находится под санкциями. Я даю прогноз 50 на 50, потому что ситуация определенным образом поменялась, но я не могу сказать, что у России есть гарантия, что с них снимут санкции", – считает Кучухидзе.

В свою очередь, глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко отмечает, что ситуация в ПАСЕ складывается не в пользу Украины.

"О возвращении России не говорится напрямую, там используются более сложные схемы – вносятся изменения в регламент, в порядки наложения санкции. И на основе новых правил Россия просто вернется в ПАСЕ. И это поддерживает большинство государств", – говорит Яременко.

Но несмотря на это, Украина еще может отстоять свои интересы.

"Украина может продолжить убеждать", – продолжает Яременко.

Возвращение России в ПАСЕ напрямую зависит от работы украинской делегации, добавляет Кучухидзе.

"Нужно работать с нашими партнерами. Те делегаты, которые раньше поддерживали Россию, их убедить в чем-то другом абсолютно не получится. Они руководствуются национальными интересами их стран или же личными субъективными интересами – начиная от коммерческих и заканчивая лоббистскими. Но надо укреплять контакты с нашими сторонниками и максимально расширить этот круг за счет нейтральных и воздержавшихся. Это колоссальный объем работы ложиться на всю делегацию от Украины, которая есть в Парламентской Ассамблее Совета Европы", – продолжает он.

Напомним, некоторые лоббисты России добиваются ее возвращения в ПАСЕ, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

Ранее глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.

Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

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