Ляшко призывает обеспечить чернобыльцев достойной медициной и пенсиями

По словам депутата, его команда два года борется, чтобы этот закон был принят

Обеспечить чернобыльцев достойной медициной и пенсиями. Именно так, убежден Олег Ляшко, можно отблагодарить за их подвиг. Депутат говорит, 33 года назад они боролись против ядерной беды, сейчас же им приходится бороться за социальную справедливость. Поэтому лидер Радикальной партии призывает рассмотреть законопроект о повышении социальных выплат пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

"Самая большая благодарность чернобыльцам – это выполнение закона о социальной защите чернобыльцев. Два года назад мы зарегистрировали законопроект о возобновлении действия соцзакона чернобыльцев. 2 года мы боремся за то, чтобы этот закон был принят. И правительство, и президент уже бывший, парламентское большинство рассказывают, что на это денег нет. На прокуроров, на судей на чиновников, на 1,5 млрд гривен премии для Коболева, главы Нафтогаза, которые он вывел в оффшоры, деньги есть. А на то, чтобы чернобыльцам дать элементарно деньги на лекарства нет. Бог видит всю несправедливость. И вскоре положит ей конец ".

Как сообщалось, Порошенко и Зеленский высказались о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проектных испытаний. Сотрудники станции испытывали систему безопасности для выработки электроэнергии в аварийных условиях. Авария поражала своими масштабами: реактор разрушен, а в атмосферу из развала попало огромное количество радиоактивных веществ. Больше всего пострадала нынешняя зона отчуждения – районы, которые прилегают к станции. Однако, местных жителей начали эвакуировать только спустя 36 часов. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму. В 2017 году в Швеции заявили, что взрыв на Чернобыльской АЭС был ядерным.

Журналисты "Сегодня" также побывали на необычной выставке в одном из самых необычных музеев Киева. Национальный музей "Чернобыль" в Киеве содержит едва ли не самую масштабную коллекцию артефактов, связанных с аварией и ее последствиями: 150 тысяч образцов в фондах, 9 тысяч в экспозициях. Все они – из зоны отчуждения. Читайте подробней в нашем лонгриде "Чернобыль против фейков".

Сайту "Сегодня" в музее рассказали о новой экспозиции, которая открывается для посетителей 26 апреля в полдень.

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